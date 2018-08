Toninelli attacca Tajani sulla Tav: «La mangiatoia è finita»

Tajani, intervenendo a Frosinone a una riunione di Forza Italia per illustrare le priorità del partito, aveva a sua volta messo il governo nel mirino: «È un esecutivo contro natura, noi lavoriamo per la nascita di un governo di centrodestra. Non possiamo permettere di avere infrastrutture sovraccariche di veicoli su gomma. Noi siamo per la Tav».