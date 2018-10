Helena Norberg-Hodge sfida la globalizzazione

DOMANDA. I temi di cui si occupa da anni, sono diventati con la crisi globale sempre più attuali, drammatici ormai.

RISPOSTA. Sono problematiche molto popolari e presto lo saranno ancora di più. È un processo sempre più veloce.

Il mondo sta cambiando, sull’onda dei cambiamenti economici e ambientali. Ma lei sostiene che si può ancora invertire rotta. Non è troppo tardi?

Non è detta l’ultima parola perché quanto accade mette a rischio tutti noi, nessuno escluso. Neanche il posto del capo della più grande multinazionale è più sicuro. Due posti di lavoro diventano uno, è una contrazione globale. Tutti sono minacciati dalla distruzione, anche ambientale. Per la prima volta un movimento può impegnare tutti.

Anche la politica, come la gente, sta cambiando.

C’è bisogno che il movimento diventi molto più grande. In passato abbiamo avuto battaglie per l’abolizione della schiavitù, per il voto alle donne, per l’agricoltura biologica… Ma riguardavano solo una parte della popolazione. Stavolta tutti, in un modo o nell’altro, siamo sotto pressione a causa del sistema. È questione di tempo, ne sono convinta, perché la gente si svegli.

Ma i partiti anti-globalizzazione non sono più quelli di sinistra. O sono di destra radicale o sono diversi dai partiti tradizionali. È un pericolo o, alla fine dei conti, il fine giustifica i mezzi?

No, è pericoloso. Ma per prima cosa dobbiamo distinguere tra Donald Trump, per esempio, e altri movimenti descritti come di estrema destra. Oggi c’è un grande dibattito sul populismo, ma in questo caso si tratta di gente che vuole qualcosa di diverso, non di estremisti di destra. È comprensibile che si cerchi più stabilità e ci si preoccupi del proprio lavoro.

Certo i grandi partiti di sinistra, per anni allineati alle dottrine neoliberiste, sono la forza politica più minacciata dai nuovi movimenti e dall’estrema destra.

Purtroppo assistiamo a una tragica manipolazione da parte di leader come Trump che, anziché illustrare le ragioni reali dell’insicurezza generale, dicono alla gente che il problema principale sono gli immigrati, le persone diverse da loro.