Dopo i porti Salvini vuole chiudere anche gli aeroporti ai migranti

«Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di migranti con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti», ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito al'ipotesi circolata nei giorni scorsi di voli charter dalla Germania all'Italia. La polemica nasce da una notizia rivelata da Repubblica nei giorni scorsi: ad ottobre Berlino intende accelerare coi rientri e sta organizzando di mandare in Italia due charter pieni di "dublinanti". «Nei prossimi giorni non è pianificato alcun volo per rimpatri in Italia», ha detto il portavoce del ministero dell'Interno tedesco, commentando le parole di Salvini.