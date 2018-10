Il senso di Armando Siri per la politica e la competenza

Luigi Di Maio ha scelto l’economia come suo personale campo di battaglia politico, ma non ha un consigliere economico ufficiale. Matteo Salvini ha tenuto per sé i temi della sicurezza e dell’immigrazione ma ha un consigliere economico in servizio permanente, e davvero effettivo. Non si tratta di una differenza da poco quando il governo giallo-verde mette mano a una politica economica che vuole invertire la tendenza degli ultimi cinque anni, e cioè ossequio formale alle regole europee, debito che aumenta e crescita appena fuori dalla linea di galleggiamento. Armando Siri, 47 anni, sorriso aperto e spalle appena incurvate dalle responsabilità del suo ruolo, è dal 2013 a fianco del segretario della Lega ma ha radici che affondano nella politica della Prima Repubblica: non a caso, nella Lega post Bossi ha creato la Scuola di formazione politica, la prima e unica di cui i movimenti della Seconda e Terza Repubblica hanno saputo fornirsi da quando ha chiuso quella dell’antico Pci alle Frattocchie, che stava in una villetta su per una delle strade che portano ai Castelli romani. Ovviamente la Scuola avviata da Siri è a Milano, è post ideologica e contemporanea, è una palestra di confronto che punta molto sul team building e che sinora ha formato oltre 1.100 giovani, poi tornati sul territorio a fare i consiglieri comunali, i sindaci e gli assessori. E ha ospitato le testimonianze di personaggi molto diversi, da Ferruccio de Bortoli a Silvio Berlusconi.

LA RICETTA DI SIRI: IN POLITICA SERVE UN DISTACCO DAL POTERE

Nella Scuola di formazione politica c’è molto di Siri: suo è il motto «penso, conosco, creo», visione tridimensionale e non bidimensionale della politica, stretta tra chi chiede consenso cercando di soddisfare bisogni e l’oggettiva realtà del dilagante analfabetismo di ritorno, che può essere sconfitto solo con la conoscenza e non con l’imparare. Detto questo, da «filosofo pragmatico» (come si definisce) torna subito sulla politica, dove ha una ricetta che dovrebbe vaccinarlo da errori e omissioni di troppo: in politica, secondo lui, ci vuole una dose di distacco dal potere, o da quello che uno crede sia il potere. Siri ritiene che il potere sia lo scopo e se lo scopo è sbiadito o annacquato dai compromessi, il potere si disperde. Poiché lo scopo era molto focalizzato sull’economia, come da incarico di Matteo Salvini («persona straordinariamente etica che, a differenza della sua immagine pubblica, non ama i conflitti e ha per questo una straordinaria capacità di sintesi», dice del vicepremier) Siri, casualmente, per via degli incastri nella preparazione della lista di governo, si è ritrovato sottosegretario alle Infrastrutture, vice di Danilo Toninelli, il ministro grillino che sta faticando a trovare la misura. Ma è il teorico italiano della flat tax, anzi più che solo teorico ne è stato il promotore in parlamento prima, nel contratto di governo con i cinque stelle poi, e nelle scelte concrete del governo oggi. Nel 2014 infatti portò per la prima volta in Italia Alvin Rabushka, padre fondatore del sistema della tassa piatta applicata in 40 Paesi del mondo, a cominciare da quelli dell’Est europeo, dove è stato più facile introdurla poiché è avvenuto con il rifacimento totale del sistema fiscale dopo la caduta del Muro di Berlino e del comunismo. Il primo assaggio indirizzato alle partite Iva sarà nella manovra economica che in questi giorni si sta riempiendo di “contenuti” e dovrebbe esplicarsi più compiutamente dentro il cosiddetto «contratto di legislatura» e all’interno della pace fiscale.

L'ALTERNATIVA RAGIONEVOLE ALL'ASSISTENZIALISMO GRILLINO

In tanti conoscono cosa significa, per i piccoli e piccolissimi imprenditori negli anni della grande crisi, avere avuto a che fare con le cartelle di Equitalia e aver dovuto decidere se pagare gli stipendi o pagare il dovuto oppure - e non sono stati pochi i casi - aver dovuto scegliere se dar da mangiare alla propria famiglia oppure nutrire il drago fiscale: per questo non possiamo che fare un tifo discreto per il senatore leghista eletto nella "ex" rossa Emilia. Che ha anche un altro progetto, stavolta non per i contribuenti ma per i risparmiatori: fare in modo che le famiglie siano detentrici dirette dei titoli di Stato con meccanismi di premialità fiscale. Forse è troppo dire che su tante cose le idee di Siri sono l’alternativa ragionevole a molte delle posizioni assistenzialiste dei grillini, a cominciare dalla sua fissa per la formazione e la competenza, che vorrebbe applicare anche alle istituzioni con il presidenzialismo: «C’è democrazia in sala operatoria?», ripete spesso quando insegna alla sua scuola di formazione. Ma qui Siri sa bene che non può mettere troppa carne al fuoco e che la flat tax è già un programma vasto che lo renderebbe davvero famoso. E che già oggi gli lascia solo il tempo di occuparsi della figlia 20enne, Giulia, studentessa alla Cattolica, del suo cocker di un anno e mezzo, Rey, e delle sue amate arie pucciniane inframmezzate al Vasco Rossi di Stupendo.