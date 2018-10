Cosa c'è nel programma del candidato presidente Figc Gravina

1. SERIE A E B A 20 SQUADRE, C DA 60 CLUB IN TRE GIRONI

Uno dei punti più importanti del programma è quello sulla riforma dei campionati con tre sfere suddivise in: "Professionismo" con Serie A e B a 20 squadre; "Semiprofessionismo" con Serie C da 60 club suddivisi in tre gironi; "Dilettantismo" con 9 gironi e 162 squadre di Lega nazionale dilettanti. Una Federcalcio 3.0, quella immaginata da Gravina e condivisa al momento dal 63% del futuro Consiglio federale. Con una piattaforma digitale e un database federale per comunicazione, promozione e trasparenza.

2. RAPPORTO COL CONI: CONFRONTO MA ANCHE DETERMINAZIONE

Il programma mira a restituire un ruolo da protagonista alla Lega di A con la "golden share", attento alla "sostenibilità", oltre alla volontà di «ri-definire il ruolo centrale della Figc quale luogo di governo del calcio italiano» e di «improntare in maniera propositiva e positiva il rapporto con il Coni: aperti al confronto, ma anche determinati a mostrare la forza delle nostre competenze e dei nostri numeri».

3. LABORATORIO ITALIA: VALORIZZAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE

Tra i punti del programma c'è il progetto "Laboratorio Italia" per la valorizzazione del calcio giovanile e la nascita in posizione intermedia tra Primavera e Juniores di un campionato nazionale riservato alla Serie C/Elite (semiprofessionismo) e ai Dilettanti. C'è poi il miglioramento del progetto delle cosiddette "seconde squadre", la creazione di accademie federali e la modernizzazione delle infrastrutture con il Progetto "Stadio Italia".

4. CANDIDATURA A EURO 2028: PROCEDURA SOSTENIBILE

A tal fine, la candidatura per il campionato Europeo 2028 «garantirebbe al nostro sistema uno spazio temporale utile per sviluppare tutti gli strumenti necessari con una procedura sostenibile e al passo con le nuove tecnologie». Non più «appendice», ma struttura federale: il Club Italia «dovrà trovare una sua precisa identificazione con una tipica struttura del club calcistico», con un consiglio di amministrazione rappresentativo di tutte le componenti e un responsabile per la gestione operativa.

5. LICENZE NAZIONALI: NASCITA DEL CODICE DEI CONTROLLI FEDERALI

Sul fronte delle licenze nazionali, prevista la nascita di un nuovo e autonomo Codice dei controlli federali e un rating per la rilevazione della qualità gestionale e sportiva dei club. Attenzione anche alla riforma di una giustizia sportiva che dovrà essere «celere e certa, nei tempi e nelle procedure, con esatto contingentamento dei termini e possibilità di ricorso a procedimenti abbreviati».

6. DONNE, CALCIO A CINQUE E BEACH SOCCER: CRESCITA

Infine la valorizzazione di calcio femminile, calcio a cinque e Beach soccer, oltre alla necessità di rivalutare la possibilità di ottenere maggiore remunerazione dal sistema delle scommesse.