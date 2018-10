A Genova la protesta di commercianti e sfollati

«Siamo qui per chiedere soprattutto la riapertura delle strade, c'è una comunità di 50 mila abitanti, quella della Valpolcevera, senza contare quelli dell'entroterra, che non possono più sopportare un certo immobilismo nelle decisioni», ha denunciato il presidente del comitato degli sfollati Franco Ravera. «Le istituzioni hanno fatto il possibile, hanno attivato mezzi pubblici, sono state fatte ripartire le linee ferroviarie ma non basta, ci vogliono più risorse e assunzioni di personale come autisti e agenti della municipale». «Oggi il tema non siamo noi, ma le problematiche di mezza città», ha continuato Ravera, «ho visto in piazza molte persone che non abitano in Valpolcevera e questo mi ha fatto piacere, significa che c'è solidarietà».

TONINELLI: «NON CONTESTATE IL DECRETO, È SCRITTO COL CUORE»

E mentre commercianti e sfollati sfilano, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in visita alla città della Lanterna con la commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc, ha assicurato che il decreto Genova «sarà migliorato» (leggi anche: cosa prevede il dl Genova). «Non contestatelo perché non solo è scritto col cuore ma anche con una tecnica giuridica cosi elevata che permetterà al commissario Bucci di lavorare bene senza preoccuparsi dei ricorsi», ha aggiunto il pentastellato. Ricordando che l'Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture «permetterà di tornare a controllare le proprie infrastrutture e sanzionare quelli che non le tengono e le manutengono correttamente in sicurezza e di poter intervenire».

GLI SFOLLATI AL MINISTRO: «NON RACCONTATECI MUSSE»

«Al ministro abbiamo detto: non raccontateci musse, ovvero non raccontateci bugie. La città non ha necessità di bugie. Vogliamo impegni seri, concreti, fattibili», ha detto il referente degli sfollati. «Il ministro», ha aggiunto, «si è detto disponibile a intervenire pesantemente per modificare il decreto sia nella parte legislativa-normativa sia in quella degli indennizzi. Lo verificheremo, oggi noi non applaudiamo nessuno». Non solo. Ravera ha assicurato che il ministro si è anche impegnato «a incontrarci nuovamente la prossima settimana per aggiornarci e speriamo in quell'occasione di vedere i primi risultati. Genova è una città sofferente e gli sfollati lo sono ancora di più, oggi festeggiamo 55 giorni fuori di casa e non abbiamo ancora una certezza su niente». Riguardo ai fischi sotto la Regione, Ravera ha precisato: «Non erano rivolti al ministro, ma il giusto risentimento rispetto all'immobilismo. Al massimo erano rivolti a qualche forza politica che tiene i piedi in due scarpe. È un segnale di insofferenza e di insoddisfazione per la viabilità».