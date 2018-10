Cosa chiede Le Pen a Salvini e com'è cambiato il loro rapporto

Da quella sera, la Le Pen che aveva guidato la destra nazionalista e anti-globalista all'assalto dell'Europa era tornata solo la leader del Front National, la destra arrabbiata che mai avrebbe potuto varcare la porta del palazzo dell'Eliseo. E oggi è lei che scende in Italia, con un telefonino in tasca, pur con i consensi rimasti al 20%, attesa lunedì 8 ottobre a discutere di Europa con Salvini, in un appuntamento non a caso organizzato dal sindacato post-fascista dell'Ugl, in via delle Botteghe Oscure. E chissà che anche questo non sia un simbolo. Cala dalla Francia, Madame Le Pen, a riprendersi quel favore di quattro anni prima. Sapendo che tra otto mesi al parlamento europeo i rapporti di forza tra italiani e francesi saranno invertiti e che, questa volta, a sedersi al tavolo di fronte a Macron ci sarà l'italien: lui ha scelto Macron e Macron ha scelto lui, per una sfida che ha molto di mediatico e poco di politico, visto che il vero vincitore delle elezioni con tutta probabilità sarà il centrodestra tedesco. E però entrambi hanno bisogno del loro doppio, per richiamare i rispettivi sostenitori a serrare le fila.

I NUOVI EQUILIBRI SOVRANISTI AL PARLAMENTO EUROPEO

Per Salvini la sfida vale l'ingresso trionfante in quel parlamento europeo che ha pagato a lui e a Le Pen lo stipendio per molti anni. Ma dove è sempre stato il Front a rappresentare il "no" all'Europa, con Bruno Gollnisch, storico volto del Front, a fare da cerimoniere degli impresentabili, degli appestati della destra neofascista e neonazista. Quando ancora la Lega sperava nel regionalismo europeo per staccare Veneto e Lombardia da Roma Ladrona e si accompagnava con tutt'altri partiti e tutt'altri ismi. Oggi dei 35 parlamentari dell'Europa delle nazioni e della libertà, il gruppo che dal 2014 vede Le Pen e Salvini fianco a fianco, 16 sono dell'ex Front national, sei della Lega, quattro della Fpo austriaca e altri quattro del Pvv olandese di Geert Wilders. E sono numeri destinati a cambiare, a gonfiarsi certamente, e a vedere probabilmente il sorpasso italiano sulla Francia. Uno smacco, se si pensa che sono stati quelli del Front a ideare tutto quel che serviva essere ideato per fare la nuova Lega di Salvini.

IL FRANCHISING ITALIANO DEL FRONT NATIONAL

Era Gollnisch nel 2012 a invocare slogan marxisti, a inneggiare agli operai battuti dalla globalizzazione, a spiegare a una platea di neonazisti provenienti da tutto il Vecchio continente che era ora di mettere insieme i sofferenti delle fabbriche e i piccoli produttori a quelli che odiano i neri e i musulmani e gli ebrei, di mettere insieme gli istinti più bui a quelli che volevano essere risarciti della gerarchia delle classi. Prima degli altri il Front aveva tentato di appropriarsi dei riti del sindacato. E prima che Salvini imparasse l'arte della arci-italianità - con le foto da food porn, i richiami ai programmi tivù alternati ai messaggi razzisti - il Front si era attrezzato con l'arte della arci-francesità, trasformandosi dal partito nero di Jean Marie Le Pen a quello blu - o meglio blu, bianco e rosso - di Marine. Salvini ha preso il pacchetto e, senza pagare le royalties, ha aperto il franchising in Italia, lasciando a Luca Morisi il compito di adattare il gusto del cheese burger.