Povero Pd, ha più candidati segretario che elettori

Non so quanto l’Italia reggerà questo stress. Finora è stata avvolta dalla nube del rancore e dalla speranza di ricevere qualche soldino. C’è soprattutto un odio anti-borghese che ricorda il cosiddetto fascismo sociale. Ma sul medio periodo odiare il proprio vicino di casa, il professore di tuo figlio, il tuo medico che ti dà il vaccino, e via continuando, porterà tanta gente a non poterne più soprattutto se non avrà ricevuto un euro o questo euro sarà mangiato da una crisi economica sconvolgente. La sinistra dovrebbe tenere la barra ferma. Ha perso un giro. L’ha perso per i propri errori ma l’ha perso dentro un fenomeno mondiale che segna l’avanzare delle destre dappertutto.