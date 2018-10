Non solo Di Maio: quando il governo attacca la stampa

2. RENZI: LA LISTA DELLE PEGGIORI PRIME PAGINE ALLA LEOPOLDA

Chi pensa che le invettive contro i giornalisti siano arrivate in passato soltanto da una parte politica però si sbaglia. E a ricordarlo è stato Matteo Renzi che schierandosi contro Di Maio ha esibito una sorta di auto-denuncia: «Quelli che davano a me del caudillo e mi accusavano di deriva autoritaria cosa dicono adesso di chi vuole comprimere la libertà di stampa?». A prescindere da ciò che intendesse l'ex rottamatore, una sua particolare iniziativa del 2015 suscitò la levata di scudi dei giornali: alla Leopolda di quell'anno fu mostrata la "lista nera" delle prime pagine dei giornali che non erano state di gradimento del primo ministro (un concetto molto simile alle "liste di proscrizione" dei singoli giornalisti elaborate da Beppe Grillo sul suo blog, ma quella è un'altra storia). Tra le testate indicate come peggiori figuravano Libero, il Giornale e il Fatto Quotidiano. Che rispose con una nota della direzione e della redazione in cui si sottolineava l'impegno a «fare onestamente e imparzialmente il mestiere di cani da guardia su tutti i poteri. I nostri lettori sono con noi perché sanno che andremo avanti su questa strada, rispondendo soltanto a loro e a nessun altro». Replica molto simile a quella usata dal direttore de la Repubblica Mario Calabresi dopo le insinuazioni di Di Maio: «Finora nulla di quello che abbiamo scritto è mai risultato falso. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non viviamo di stipendi pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori».