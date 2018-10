Il video di Salvini con un prestanome della 'ndrangheta

Il ministro Matteo Salvini è da due giorni bersaglio di commenti ironici e in parte indignati sui social network dopo aver pubblicato un video in cui un cittadino di Riace critica il sindaco Domenico Lucano per le politiche a favore dell'integrazione degli immigrati. L'uomo nel video, però, si chiama Domenico Zucco e non solo è poco credibile in quanto già vicesindaco in una giunta sconfitta alle elezioni dallo stesso Lucano, ma sarebbe anche un prestanome della 'ndrangheta. Il suo nome compare infatti in un'inchiesta del 2011 sulla cava di Stilo che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata di proprietà di Vincenzo Simonetti, considerato esponente di spicco del clan malavitoso Ruga Metastasio.