Incontro tra Salvini e Le Pen a Roma per lanciare il fronte populista

Alleati per cambiare l’Europa. Il leader leghista Matteo Salvini e Marine Le Pen, presidente di Rassemblement National (ex Front National), si sono incontrati a Roma a pochi mesi dalle elezioni europee per rinsaldare il patto di un fronte populista europeo. «Siamo contro i nemici dell'Europa che sono Juncker e Moscovici, chiusi nel bunker di Bruxelles», ha tuonato il leader leghista a margine del convegno dell'Ugl Crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni. «Condivido con Le Pen valori, principi, coerenza orgoglio. Abbiamo la stessa idea dell' Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione. A fine maggio avremo la rivoluzione del buon senso», ha detto Salvini.

LE PEN: «NECESSARIA UN'ALTERNANZA IN EUROPA»

E dopo il ministro degli Italiano è stata Le Pen ad affondare i colpi contro Bruxelles. «L’Ue ha calpestato i valori della solidarietà: ora siamo in un momento storico. A maggio riusciremo ad arrivare a un’Unione che parta da nuovi valori contro la mondializzazione. È una lotta che portiamo avanti con Matteo Salvini convinti della necessità di un’alternanza in Europa». E ancora: «L’Unione non è stata costruita per il bene dei popoli ma per rafforzare il potere di una piccola classe mondiale che genera moltissimo denaro. L’Ue si è costruita sulla negazione dei popoli, il nostro scopo è restituire ai popoli il loro potere. Ora la Ue si oppone al potere dei popoli e lo fa attraverso minacce e ricatti non giustificati visti i risultati catastrofici». E Salvini ha proseguito sulla stessa medesima scia: «Non penso a un Europa senza regole, ma che investa sul lavoro, sulla felicità, non schiava dello zero virgola, che non risparmi sui diritti sociali. Io e Le Pen stiamo raccogliendo l’eredità sociale della sinistra che ha tradito i suoi valori, difendiamo i precari che la sinistra ha dimenticato».