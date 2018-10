Come funziona la pace fiscale secondo Salvini

La pace fiscale «non sarà una classica rottamazione ma un intervento a gamba tesa». Matteo Salvini è tornato a caricare sul tema specificando che non è preivisto alcun compromesso nonostante negli ultimi giorni una bozza del decreto fiscale collegato alla manovra indicasse uno scenario ben diverso. La misura, ha specificato il ministro degli Interni a Rtl 102.5, è previsto che riguardi i debiti «fino a 500mila euro» e sarà un intervento «a saldo e stralcio» non solo su interessi e sanzioni ma anche «sul capitale». «La pace fiscale che voglio portare fino in fondo, è quella di milioni di italiani costretti a vivere da fantasmi che hanno fatto la dichiarazione dei redditi e poi gli andata male e si portano dietro cartella che non pagheranno mai».

VERSIONE BEN DIVERSA DA QUELLA DELLA BOZZA DEL DL NELLA MANOVRA

Una versione insomma ben diversa dala relazione tecnica contenuta nella bozza del decreto legge collegato alla manovra, che raccontava di una terza «edizione» della rottamazione della cartelle, più vantaggiosa per i contribuenti, ma in linea con lo schema degli interventi già approvato dal governo Renzi, con il pagamento integrale dell'imposta dovuta e l'azzeramento di sanzioni, interessi e more. Un condono questo che però, stando alle cifre non ancora cristallizzate (si tratta ancora di una bozza), «al primo anno non porta gettito». A fronte dei 2,2 miliardi di gettito del condono ci sarebbe infatti un calo di 2 miliardi e 290 milioni dovuto per 2 miliardi e 160 milioni alla flessione della riscossione ordinaria e per 130 al ricalcolo delle rate dell'ultima rottamazione ancora in corso. La relazione tecnica ha dedicato alla «flessione della riscossione ordinaria» un capitolo all'interno dei calcoli effettuati proprio sull'articolo che contiene la nuova sanatoria. E spiega nero su bianco che «rispetto alla previsione della riscossione ordinaria già stimata a legislazione vigente, che considera un trend costante di affidamenti di nuovi carichi (...), l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione sarebbero stati prevedibilmente riscossi, attraverso rateazioni oppure l'ordinaria attività di recupero». Va detto che i valori sono indicati in modo prudenziale e gli stessi tecnici spiegano che il calo viene 'gonfiato' per valutare gli effetti in modo prudenziale «del 30% nel 2019, del 20% nel 2020 e nel 10% nel 2021». Difficile considerare un condono con lo sguardo lungo. Ma se si guarda agli anni successivi il gettito torna poi a salire.