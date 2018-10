Polemiche per la lapide dedicata alle Camicie nere di Savona

Quella lapide, insieme a un'altra che elenca i vari teatri di guerra, integra nel cimitero cittadino un piccolo complesso monumentale già esistente e dedicato alla memoria dei militari caduti o dispersi nel corso del conflitto mondiale le cui spoglie non sono mai rientrate in Italia. La cerimonia di scopertura si era tenuta alla presenza delle autorità, tra cui il prefetto Antonio Cananà e il sindaco Ilaria Caprioglio, eletta tra le fila del centrodestra. L'inclusione nell'elenco delle Camicie Nere (il cui nome è 'Milizia volontaria per la sicurezza nazionale' fondata dal fascismo nel 1923 per irreggimentare le ex Squadre d'azione e diventata nel 1924 la quarta forza armata italiana, ndr) ha scatenato la reazione di tutto il mondo antifascista e delle forze politiche di centrosinistra.