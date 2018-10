Sogno una grande Alleanza europea contro l'Armata Nera

BASTA CON LE DIATRIBE NEL PD

È per questo che le diatribe italiane sono un lusso da accantonare. Persino le responsabilità, che sono grandi e visibili, del gruppo dirigente del Pd ormai hanno fatto il loro tempo di fronte al dilagare dell’Armata nera dal Brasile all’Italia. In mezzo non c’è niente. Non c’è il Movimento 5 stelle che è una specie di formazione di “arrapati” del potere che stanno scendendo nei sondaggi. Non c’è una l’alternativa democratica all’avanzata dei Neri. Davvero non c’è? Se ci immaginiamo che questa avanzata possa essere fermata da una sinistra purissima e anticapitalistica che taglia i ponti col moderatismo e il liberalismo europeo, siamo di fronte allo stesso errore che commisero i comunisti quando spaccarono, ma glielo chiedevano Lenin e una rivoluzione che doveva cambiare il mondo, il Partito socialista. Oggi all’orizzonte di questa sinistra ultra radical c’è solo il predominio assoluto della destra.