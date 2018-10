Come sono andate le audizioni alla Camera del Def

BANKITALIA: «IMPATTO MODESTO E GRADUALE»

Per il vice direttore generale di Bankitalia Federico Signorini l'effetto delle misure inserite nel Def e previste nella prossima Manovra potrebbe avere un impatto modesto e graduale. «Stimiamo», è stato il giudizio, «che il moltiplicatore del reddito associato a questi interventi sia contenuto». Per Signorini, «l'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni, «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e graduali nel tempo; stimiamo che il moltiplicatore del reddito associato a questi interventi sia contenuto». Anche lo stop all'Iva dovrebbe avere «un effetto limitato». Impatto che «potrebbe essere ancora inferiore o nullo se il mancato aumento dell'Iva fosse già stato incorporato nelle aspettative delle famiglie». «Ridurre il divario di crescita rispetto all'Europa è un obiettivo fondamentale», aveva aggiunto il numero due di Bankitalia, «è necessario anche per mettere sotto controllo il rapporto tra debito e prodotto. Una crescita più sostenuta e una maggiore coesione sociale non sono in contrasto con la disciplina di bilancio». E ancora: «La Nota sottolinea giustamente che le riforme pensionistiche introdotte negli ultimi 20 anni hanno significativamente migliorato sia la sostenibilità sia l'equità intergenerazionale del sistema pensionistico italiano. È fondamentale non tornare indietro su questi due fronti». La sostenibilità del sistema, per Signorini, è «un fondamentale elemento di forza delle finanze pubbliche italiane». Secondo Bankitalia, «l'impatto previsto» dai provvedimenti «inclusi nella Manovra» è «elevato; la stima del governo presuppone che i valori dei moltiplicatori delle misure espansive siano superiori a quanto generalmente stimato per l'Italia e che le misure delineate forniscano uno stimolo all'attività già fin dai primissimi mesi dell'anno».

CORTE DEI CONTI: «STRETTI MARGINI PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO»

Bocciatura anche da parte della Corte dei Conti. Il presidente Angelo Buscema in audizione alla Camera ha messo in guardia circa la tenuta del sistema: «Interventi a favore dei trattamenti previdenziali e delle politiche di assistenza che puntino al contrasto della povertà devono essere adottati senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria del sistema». «Il quadro macroeconomico programmatico», è stato l'appunto della Corte dei Conti, «appare ottimistico alla luce delle attuali tendenze del ciclo economico internazionale». E, ancora: «La traiettoria disegnata nel quadro programmatico della Nota non appare rassicurante» e «il profilo di riduzione del rapporto debito/Pil non è linea con la regola del debito». Buscema ha poi ribadito che il «ripetersi di modalità di prelievo (sanatorie fiscali o mitigazioni del prelievo su limitate tipologie di soggetti) che, pur dettate dall'intento di riequilibrare e, ove possibile, alleggerire l'onere fiscale, può incidere sulla stessa percezione di equità fiscale o introdurre nuove distorsioni nelle scelte adottate nel mondo del lavoro». Auspicando una «più strutturale rivisitazione del sistema impositivo».

PREOCCUPAZIONE PER IL DEBITO

«Il tratto distintivo della Nota 2018», ha aggiunto il presidente della Corte dei Conti, «è l'abbandono della precedente impostazione, che tendeva a conciliare l'esigenza di un recupero di tassi di crescita economica più elevati con il mantenimento di condizioni di sicurezza nella gestione della finanza pubblica». Invece le scelte dell'esecutivo si fondano «sulla convinzione che l'accelerazione dei processi di riforma alla base del programma di governo possa tradursi in un vigoroso impulso alla crescita». Ma, è il ragionamento, «sulla realizzabilità degli effetti positivi associati al quadro previsionale pesa la circostanza che una quota assai significativa degli incrementi di spesa assuma la forma di trasferimenti alle famiglie, componente che presenta bassi valori dei moltiplicatori». Quanto al debito, «i margini per garantire un percorso di seppur lenta riduzione del debito risultano molto contenuti, ponendo il Paese su un crinale particolarmente stretto. A fronte delle inevitabili incertezze connaturate a qualsivoglia quadro previsivo, va posta particolare attenzione ai contenuti margini di sicurezza rispetto a uno scenario di possibile risalita del rapporto debito/Pil. E questo rappresenta un rischio, al di là del mancato rispetto della regola del Fiscal Compact».