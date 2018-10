Tria e Savona su spread e Def

TRIA: «IL GOVERNO FARÀ QUELLO CHE DEVE FARE, COME DRAGHI»

Tria è apparso sotto pressione. Diversi parlamentari, primo tra tutti il suo "amico" Renato Brunetta, lo hanno incalzato: «Cosa succederà se il differenziale balza oltre i 400 punti?». E se arrivasse «a 500?». Tria ha tenuto il punto per poi sbottare: «Il governo farà quello che deve fare, come ha fatto Draghi». È una risposta «apodittica», hanno attaccato le opposizioni. «È apodittica perché è l'unica che si può dare», ha replicato il titolare di Via XX settembre. Che, racconta chi lo ha incrociato dopo l'audizione fiume, è apparso provato dai ripetuti attacchi e dalle notizie esterne di uno spread in costante salita, nonostante i tentativi di rassicurazione del governo, e la Borsa in discesa. In soccorso di Tria, arrivato a Montecitorio da solo, senza il solito seguito di tecnici e portavoce, è arrivato sul finale il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi, che ha deciso di interrompere l'audizione fiume. All'ennesima domanda di Brunetta, Borghi ha tagliato corto: «Ora ringraziamo il ministro. Onorevole Brunetta la prego, deve arrivare Bankitalia...». Ma l'esponente di Fi non si è arreso: «Noi invece non ringraziamo il presidente...ministro, ha detto 240 lo spread come base dei conti: se lo spread giovedì sarà a 400 rifarà i conti?». «No ma la trasmissione al tasso d'interesse sul debito non è immediata... che devo rispondere, sulla ipotesi di uno spread?», ha provato a ribattere Tria, visibilmente contrariato. Ma a quel punto Borghi ha spento il microfono.

SAVONA: «SE CI SFUGGE LO SPREAD LA MANOVRA DEVE CAMBIARE»

A rispondere a distanza ci ha pensato Paolo Savona. «Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare», ha detto il ministro per gli Affari europei a Porta a Porta. E ha aggiunto: «C'è bisogno di ben oltre il 2,4%» di rapporto deficit-Pil, sottolineando che il Def presentato dal governo è «corretto, cauto e moderato». Salvo poi assicurare: «Sono abbastanza sicuro che lo spread non arriverà a 400, vincerà il mercato». Savona ha poi replicato ali giudizi di Bankitalia e Corte dei Conti. «Ci dicono che le previsioni della manovra sono ottimistiche? Sono i risultati di modelli egonometrici e degli interventi che noi facciamo», ha sottolineato. Sulla polemica tra Via Nazionale e Di Maio ha poi tagliato corto: «Meno partecipo a questi scambi meglio è...L'errore che fanno sia Fmi che Bankitalia è mettere la stabilità finanziaria come presupposto dello sviluppo, io dico che devono andare almeno di pari passo. La costruzione dell'Europa non dà per scontato che si debba avere la stabilità prima dello sviluppo».