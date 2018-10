Cosa ha detto Tria su manovra e pensioni illustrando la nota del Def

SULLA MANOVRA: «È CORAGGIOSA, NON IMPAVIDA O IRRESPONSABILE»

La manovra in arrivo è stata definita «coraggiosa, che non vuol dire impavido o irresponsabile. La stabilità finanziaria non può essere raggiunta senza stabilità sociale».

SULLE PENSIONI: «CAMBIO TEMPORANEO, FINESTRE SPECIFICHE»

Con la manovra arriverà una «temporanea ridefinizione delle condizioni per il pensionamento, la creazione di finestre specifiche per consentire al mercato del lavoro di stare al passo con i processi tecnologici e di accelerare il rinnovamento», assumendo «nuove persone con nuovi profili». Secondo Tria l'attuale sistema «garantisce la stabilità finanziaria di lungo periodo, ma nel breve frena il fisiologico turnover con i giovani che restano fuori e gli anziani che non possono uscire».

SULL'IVA: MILIARDI PER LO STOP ALL'AUMENTO NEL 2020 E NEL 2021

Nella nota di aggiornamento al Def è stato «fissato per il 2019 l'obiettivo di indebitamento netto del 2,4%, superiore di sei decimi di punto al valore stimato per il 2018, che consentirà tra l'altro la disattivazione dell'aumento Iva per il 2019. Per il 2020 e il '21 il deficit è al 2,1% e all'1,8%. All'interno di tali obiettivi troverà spazio la riduzione di aumenti Iva per 5,5 miliardi nel 2020 e per 4 miliardi nel 2021».

SULLE INFRASTRUTTURE: «CHIEDEREMO ALL'UE FLESSIBILITÀ»

«È intenzione del governo chiedere il riconoscimento della flessibilità alla Commissione europea per un piano di investimenti straordinario di messa in sicurezza e manutenzione della rete infrastrutturale italiana che, con il crollo del Ponte Morandi a Genova, ha tragicamente dimostrato deve essere affrontata con urgenza», ha detto poi Tria.