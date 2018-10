Casa popolare alla madre di Teverna: scoppia il caso nel M5s

Scoppia la bufera nel M5s sul caso dell'alloggio popolare occupato dalla madre della senatrice dei cinquestelle Paola Taverna. Sul caso, sollevato da una denunci di Repubblica che ha riportato la notizia e spiegato che la donna vivrebbe nell'appartamento senza averne più diritto secondo gli uffici del Campidoglio, è intervenuta la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Faccio una premessa», ha detto Raggi a margine di un'inaugurazione, «questo caso l'ho appreso dalla stampa. La senatrice Taverna mai si è permessa di chiamare questa amministrazione o me, e lo sottolineo perché da quanto mi risulta in passato le assegnazioni delle case non avvenivano in questo modo. Si faranno tutte le indagini e si seguirà la legge esattamente come per le altre persone».

TAVERNA: «MIA MADRE HA DIRITTO DI STARE DOVE HA SEMPRE VISSUTO»

Sulla questione è tornata anche la senatrice Taverna con un video su Facebook: «Da un accertamento sembra che mia madre non abbia più diritto all'alloggio» popolare in cui abita ma lei «ha adito le vie legali perché ritiene di averne diritto». «Dov'è la notizia?», ha proseguito «credo che mia madre stia agendo bene e credo che mia madre a 80 anni abbia tutto il diritto di desiderare di morire nella stessa casa nella quale è vissuta». E ancora: «Mia madre ha 80 anni, percepisce una pensione minima e vive in un a casa popolare dove ho vissuto anche io per tanti anni», ha proseguito Taverna, «qual è la notizia che voleva dare Repubblica? Forse che la mia famiglia è una famiglia povera? O che io non mi sono arricchita con il mio lavoro e che potevo utilizzare 200 mila euro che ho scelto di restituire per la casa di mia madre? Ma, sapete, per noi del M5s il ruolo che stiamo svolgendo serve per risolver i problemi di tutti e non i nostri problemi personali».

LE OPPOSIZIONI: «IL M5S PREDICA BENE E RAZZOLA MALE»

Sul caso si sono naturalemte sollevate polemiche da parte delle opposizioni. «Scopriamo che i grillini indefessi, sempre pronti a fare la morale alle altre forze politiche, predicano bene ma razzolano male. La vicenda che riguarda la parlamentare 5 Stelle Taverna la dice lunga sul rigore pentastellato», hanno dichiarato in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio, e Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio. «Il senatore #Dessì e la casa popolare a 7 euro. La madre della vicepresidente del Senato Taverna che vive in un alloggio Erp senza averne diritto. Il premier Conte protagonista di un concorso-farsa. I 5S, quelli dell'onestà, si rivelano sempre più un partito a bassa moralità», ha scritto il senatore Pd Dario Parrini. «È incredibile che la madre della vicepresidente del Senato Paola Taverna risulti ancora assegnataria di una casa popolare», ha rincarato la dose la senatrice Pd Caterina Bini, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama. «La signora risulta essere comproprietaria di altri immobili con la figlia. Il Comune di Roma prenda coraggio ed aiuti le famiglie che hanno davvero bisogno. La vicepresidente del Senato non è certo più tra queste».