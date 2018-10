Chi sono i poveri italiani e come vengono calcolati

Questo «ha cambiato tutto nel giro di 10 anni» racconta l’economista Massimo Baldini, tra i massimi esperti in Italia sui temi della povertà. «Una povertà concentrata su minorenni e famiglie giovani ha un effetto drammatico sulla società perché, come dimostrano numerose ricerche longitudinali condotte negli Usa e in Gran Bretagna, un bambino che cresce in una famiglia senza mezzi ha un’altissima possibilità di rimanere povero per tutta la vita. C’è un problema enorme di mancata formazione del capitale umano. Per altro la povertà tra i giovani è statisticamente sottovalutata perché molti, non avendo i mezzi, rimangono nelle famiglie d’origine. E questo è un secondo problema: il ritardo nella formazione delle nuove famiglie in Italia, con le conseguenze demografiche di bassa natalità che conosciamo».

COSA DISTINGUE LA POVERTÀ ASSOLUTA E QUELLA RELATIVA

Quando parliamo di povertà, dobbiamo però fare una distinzione ben chiara su come questa viene calcolata. Quella a cui ci riferiamo in questo pezzo è la povertà assoluta, un parametro differente da quella relativa. La povertà relativa è un indice statistico semplice: si basa sull'uso di una linea di povertà nota come International Standard of Poverty Line (Ispl) che definisce povera una famiglia di due componenti con una spesa per consumi inferiore o uguale alla spesa media per consumi pro-capite, riparametrando poi il valore a seconda della numerosità dei membri di una famiglia. La linea di povertà relativa è quindi fissata a 780 euro per un single, il valore del reddito di cittadinanza a cui fa riferimento Luigi Di Maio. Lo stesso ministro dello Sviluppo economico, però, quando parla di poveri in Italia li calcola in 5 milioni, che sono il numero di chi è in povertà assoluta, mentre in povertà relativa si trovano oltre 9 milioni di persone.