Cos'è il reddito di cittadinanza tedesco studiato da Di Maio

UN TEAM ITALO-TEDESCO PER STUDIARE I CENTRI PER L'IMPIEGO

Da questa intesa, è nato un team per studiare i centri per l'impiego tedeschi, ha annunciato il vicepremier, e trasferire il know-how necessario dalla Germania all'Italia: «Sapere di avere il governo tedesco a fianco nella rifondazione dei centri per l'impiego mi rincuora», si è spinto ad affermare Di Maio. L'apprezzamento per l'atteggiamento tedesco - Di Maio ha incontrato anche il ministro dell'Economia Peter Altmaier, e cioè il braccio destro di Angela Merkel - è andato anche oltre: «Abbiamo ribadito la volontà di non uscire né dall'Ue né dall'euro. Questa è l'Europa con cui si può dialogare, quella che ascolta e condivide le esperienze. In particolare ho apprezzato il fatto che sia il ministro dell'Economia tedesco, sia la cancelliera Angela Merkel non si siano intromessi nelle dinamiche sulla legge di bilancio, dimostrando rispetto per un paese fondatore dell'Ue». Un entusiasmo condiviso da Heil. Con Di Maio, ha affermato il portavoce del ministro socialdemocratico, c'è stato un «incontro positivo e costruttivo, in seguito al quale instaureremo uno scambio intenso in futuro».

COME FUNZIONA L'HARTZ IV

Ma come funzione l'Hartz IV? Sicuramente tra le voci della spesa sociale tedesca questa misura è quella più nota. Il nome - Hartz IV - deriva dal nome del deputato socialdemocratico che dal 2002 guidò la commissione di riforma dei diritti sociali sotto il governo Schröder. L'Hartz IV aiuta chi è abile al lavoro e ne sta cercando uno ma «non riesce a provvedere alla propria sussistenza con mezzi propri», e anche «chi lavora ma non riesce a guadagnare abbastanza soldi per provvedere al proprio sostentamento», spiega la portavoce del Job Center di Berlino, Silke Berlin.