L'Ufficio parlamentare di bilancio boccia le stime del Def

L'AUMENTO DELLO SPREAD COSTERÀ 17 MILIARDI DAL 2018 AL 2021

L'Ufficio parlamentare di bilancio ha pubblicato online i principali elementi dell’audizione di Pisauro. Sul sito web dell'organismo si legge in particolare che il contenuto della Nota di aggiornamento al Def «consente già alcune osservazioni». La prima è che il nuovo deficit programmatico al 2,4% nel 2019, al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021 «incorpora una maggiore spesa per interessi rispetto alle previsioni tendenziali dovuta all’aumento dello spread» registrato negli ultimi mesi. Spesa che, tra il 2018 e il 2021, «raggiunge complessivamente almeno 17 miliardi» di euro, pari a 0,9 punti percentuali di Pil. In secondo luogo «il saldo nominale e quello strutturale programmatici risentono della neutralizzazione totale delle clausole di salvaguardia su Iva e accise nel 2019 e di una parziale disattivazione nei due anni successivi». Ma, contrariamente a quanto accaduto in passato, il mantenimento delle clausole nel 2020 e 2021 «non è utilizzato per raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio», bensì per «mantenere stabile il deficit strutturale al livello del 2019, finanziando pertanto misure permanenti di maggiore spesa e minore entrata». Senza clausole il deficit strutturale programmatico salirebbe al 2,4% nel 2020 e al 2,5% nel 2021. Infine, secondo le stime del governo, l’incidenza sul Pil degli investimenti «dovrebbe aumentare dall’1,9% del 2018 al 2,3% nel 2021». Obiettivo definito dall'Upb «certamente auspicabile», ma anche «particolarmente ambizioso», poiché «si programmano aumenti degli investimenti del 16% nel 2019, 10,7% nel 2020 e 7,1% nel 2021». In altre parole, il target appare difficilmente raggiungibile.