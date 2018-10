Interrogazione parlamentare sull'acqua Evian di Chiara Ferragni

«Il rapporto Onu sull'acqua», scrive infatti nella sua interrogazione l'esponente del partito di Giorgia Meloni, «sottolinea lo stretto legame tra povertà e risorse idriche. Il numero di persone che vive con meno di 1,25 dollari al giorno coincide approssimativamente con il numero di coloro che non hanno accesso all'acqua potabile. Si stima che muoiano 3.900 bambini ogni giorno per scarsità d'acqua e circa il 10% di tutte le malattie mondiali potrebbe essere evitato migliorando la fornitura d'acqua». Fin qui nulla da eccepire. Ma dove vuole arrivare Maffoni con il suo ragionamento? «Premetto che nel libero mercato l'abilità imprenditoriale di un individuo si premia da sola e se vi è qualcuno che sente la necessità di spendere 72,5 euro per una confezione da 12 bottiglie non c'è nulla di illecito. Mi chiedo però se non sia il caso che una donna che ha il potere di influenzare milioni di giovani che la seguono sui social (15,2 milioni solo su Instagram) non possa rivedere i suoi investimenti in un'ottica diversa». Cosa c'entrino in tutto questo governo e parlamento, è difficile capirlo. In ogni caso Maffoni chiede all'esecutivo «quali politiche di sensibilizzazione all’utilizzo dell’acqua voglia attuare, in particolare rivolte ai più giovani, agli studenti e a tutte quelle persone che necessitano di un'educazione ambientale ancora troppo assente nella nostra società».