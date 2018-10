Perché Daniela Aiuto ha lasciato il M5s

Daniela Aiuto ha deciso: lascia il Movimento 5 stelle. L'europarlamentare, che si era auto-sospesa a marzo 2017 dopo che era finita nell'inchiesta dell'Ue sui rimborsi scoperchiata da Repubblica per aver commissionato ed essersi fatta pagare dall'europarlamento uno studio sul turismo che sarebbe stato invece copiato da Wikipedia - lo annuncia con una intervista a La Stampa in cui critica duramente la gestione di Davide Casaleggio e della Comunicazione M5s. Dopo Marco Affronte, Marco Zanni e David Borrelli è la terza pentastellata a lasciare il partito. «Nel M5s gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario», attacca Aiuto. «Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla Casaleggio, o scelte lì. Queste persone sono diventate il gestore delle nostre esistenze, non della comunicazione soltanto. Entrano nelle nostre vite perché possono decidere il successo o l’affossamento mediatico del singolo eletto». E attuano un controllo da Grande Fratello. La capa comunicazione a Bruxelles - che poi ha seguito Luigi Di Maio al Mise - Cristina Belotti, ricorda l'europarlamentare, «chiese a tutti noi eletti di consegnare la password di accesso alle nostre pagine Facebook. Lei voleva avere il potere di cancellare qualunque post ritenesse poco opportuno. Io ovviamente non gliela diedi, ma tanti altri sì».

L'INCONTRO CON DAVIDE CASALEGGIO

Una storia quella di Aiuto che ricorda quella di Federico Pizzarotti che chiuse la porta al Movimento dopo aver tentato invano di difendersi nelle sedi opportune. In realtà Aiuto diede la sua versione dei fatti arrivando a pagare di tasca sua le spese per lo studio commissionato. Tutto inutile. Incontrò persino Davide Casaleggio spiegandogli che era lei la vittima e di essere pronta a dimostrarlo, racconta sempre Aiuto. Ma Casaleggio jr le rispose solo di autosospendersi «perché lui doveva tutelare l’immagine del Movimento». Dopo quell'incontro il silenzio. Anche dopo l'invio della documentazione destinata ai probi viri. «Mi ha mortificato l’assenza di dialogo», racconta l'europarlamentare. «Avremmo voluto rispondere in maniera diretta ai cittadini riguardo al nostro operato, e non a una singola persona».

LE CRITICHE PER LA GESTIONE DELL'AFFAIRE ALDE

Una cosa è certa: Aiuto era invisa ai vertici. «Fui una delle più critiche sul modo totalmente verticistico in cui avevano gestito la tentata adesione all’Alde», spiega. «Esternai disappunto soprattutto sulla gestione comunicativa della vicenda. Noi deputati fummo tenuti all’oscuro di tutta la trattativa, portata avanti dai vertici e dal collega David Borrelli, uomo di fiducia di Beppe Grillo, ufficialmente per motivi di riservatezza e per farla andare a buon fine, come se non ci riguardasse. Però si trattava con la nostra faccia e i nostri nomi. Partecipazione, trasparenza, collegialità, tutto sparito. Questo non doveva essere il Movimento».