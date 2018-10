Gli attacchi di Toti a Forza Italia

«Resto in Forza Italia, se c'è ancora, se me la trovate»: così a margine di un'audizione alla Camera il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha risposto ai cronisti che gli hanno fatto domande in merito ai retroscena di stampa secondo cui starebbe meditando di lasciare il partito di Berlusconi. Ma annuncerà questo oggi alla stampa estera?, gli è stato domandato. «No», ha risposto, «non pensate a nulla di drammatico». Ma gli attacchi al partito sono sicuramente duri. In un'intervista al Corriere, il presidente della Liguria ha criticato l'organizzazione e la strategia di Forza Italia, che è passata dal 14% delle elezioni del 4 marzo a meno dell'8% secondo gli ultimi sondaggi. «A questo centrodestra serve una riorganizzazione totale», ha detto al quotidiano di via Solferino, «la Lega continua a volare, e si capisce bene anche il perché. Forza Italia è invece un partito che organizza delle convention in cui pezzi di gruppo dirigente si alternano sul palco, applaudendosi l’uno con l’altro. E sono sempre di meno e sempre gli stessi».

LO SGUARDO ALLA LEGA

È da tempo ormai che il governatore è in fibrillazione e l'idea di una nuova forza che stia a braccetto con la Lega di Matteo Salvini, insieme a Fratelli d’Italia, prende piede ogni giorno di più. L'8 ottobre, a Cernobbio, Toti aveva ribadito la sua posizione. «Far finta che "tutto va bene madama la marchesa" non aiuta nessuno se non qualche sedere su qualche seggiola, che però saranno sempre di meno perché gli elettori se ne accorgono», ha detto al Forum Conftrasporto, «quando ci sarà voglia di aprire un serio dibattito, dove ci si mette tutti in gioco, a partire dalla classe dirigente, specie quella che ha 10-15 anni di responsabilità sulle spalle, io ci sono».

GELMINI: «BATTUTA SGRADEVOLE»

«Da Toti è venuta una battuta sgradevole: Forza Italia c'è, esiste, è l'unica alternativa al nulla dei Cinque Stelle e alle chiacchiere di Renzi», è stata la risposta della capogruppo alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini.