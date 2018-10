Così Lega e M5s vogliono prendersi il feudo toscano del Pd

I 5 STELLE ALLEATI A CIONI, L'ARCI-RIVALE DI RENZI

A sparigliare i piani sulla città del Machiavelli, sia per il centrodestra sia per il Pd, potrebbe però arrivare il ministro grillino della Giustizia, Alfonso Bonafede, che coadiuvato dal premier Giuseppe Conte sta cercando un candidato per il Movimento 5 stelle che possa trovare il sostegno anche di una parte di liste civiche di area centrosinistra, compresa quella animata dall'ex vicesindaco, Graziano Cioni. E cioè dall'arci-rivale di Renzi, colui che avrebbe dovuto sfidare l'ex segretario Pd alle primarie per il sindaco nel lontano 2008 e che avrebbe potuto ostacolarne la prima ascesa a livello locale, ma Cioni si ritirò dalla competizione a causa di una accusa di corruzione dal quale è stato assolto solo nel 2016. Nel frattempo, parlando di dem e renziani, il Pd in riva all'Arno sta pensando a un candidato alternativo all’attuale sindaco, Dario Nardella, ed è sceso in pressing sul presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, cercando sponde anche tra esponenti dei “poteri forti” locali come il presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Umberto Tombari.

REGIONALI IN TOSCANA: IL GIGLIO MAGICO ASSEDIATO

Una partita fiorentina molto delicata che potrebbe avere ripercussioni sui già precari equilibri nazionali. Uno scontro ai massimi livelli che va a condizionare anche le prossime Regionali toscane, con i renziani ortodossi che vogliono candidare l'assessore Stefania Saccardi mentre la base del partito preme per candidare Federico Gelli (ex deputato renziano e vicepresidente della Regione) considerato l'unico che potrebbe garantire la vittoria ai dem. Ma sul nome di Gelli hanno messo il veto sia Luca Lotti sia Matteo Renzi. Che nel frattempo hanno ricevuto la spallata della ex fedelissima, Rosa Maria Di Giorgi, ex vicepresidente del Senato che nella corsa alla segreteria regionale del Pd non sosterrà Simona Bonafè – voluta da Renzi e da Lotti – sostenendo il candidato alternativo, Valerio Fabiani.