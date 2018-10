Autostrade: rifacciamo noi ponte Morandi a Genova

L'annuncio è un nuovo modo di ribadiire che la società, sempre nella visione di Autostrade, sarebbe in grado di chiudere i lavori in tempi più rapidi e lasciando adombrare una battaglia legale nel caso di risposta negativa del governo. La società, infatti, si dice «disponibile a sviluppare eventuali ulteriori ipotesi progettuali, laddove richieste dal Commissario. La società ritiene che la presentazione della soluzione progettuale e operativa sia doverosa e legittima e la più efficace per ripristinare in tempi certi e rapidi la tratta autostradale Genova Aeroporto-Genova Ovest, auspicando (ovviamente salva la tutela delle sue ragioni) che possa essere positivamente valutata dal Commissario Straordinario e dalle Istituzioni».

GLI SFOLLATI AL GOVERNO: BASTA RITARDI E CAMBIATE IL DECRETO

Intanto serpeggia tensione a Genova per i ritardi. In prima fila ci sono gli sfollati, che hanno inviato una lettera a Montecitorio e al ministro dei Trasporti «dopo 56 giorni di attese, di sofferenze, di ambiguità» per esprimere «le perplessità e le aspettative deluse riscontrate in questa versione del decreto Genova». Nel dettaglio chiedono che l'articolo 1 venga modificato, assicurando un piano di indennizzi per le case che dovranno essere demolite per la realizzazione del nuovo ponte, e garantendo la relativa copertura finanziaria, «magari acquisendola dal concessionario del tratto autostradale». Sul piede di guerra anche gli spedizionieri, che preparano una 'class action' contro i responsabili della tragedia per i danni subiti e per l'impatto sui fatturati. Sul Decreto Genova è tornato anche il presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone: «Il governo ha sottovalutato il rischio delle infiltrazioni mafiose. Non è un rischio da azzeccagarbugli o cacadubbi. I lavori si devono fare ma creando un reticolo di norme vere». Immediata la replica del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, secondo cui «la cultura del bloccare le opere per paura dei ladri sembra una cultura che non ha portato bene, a questo paese occorre vigilare con grande attenzione e lasciare che le opere si facciano».