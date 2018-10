Tredici sindaci del Pd spingono per Minniti segretario

L'appello è stato firmato anche da Ciro Bonajuto (Ercolano), Mario Bruno (Alghero), Romano Carancini (Macerata), Massimo Castelli (Cerignale), Enrico Ioculano (Ventimiglia), Silvia Marchionini (Verbania) e Mattia Palazzi (Mantova). «Questi sono i primissimi sottoscrittori, ma altre adesioni stanno arrivando e aggiorneremo l'elenco nelle prossime ore», hanno fatto sapere i promotori.

«ALTERNATIVA DI POPOLO ALLA DESTRA POPULISTA»

Per i tredici sindaci il prossimo congresso del Partito democratico «non può parlare esclusivamente al suo interno, risolvendosi in una diatriba tra parti contrapposte. È necessario mettere in campo un'opposizione fortissima e un progetto di alternativa culturale, riformista e di popolo, alla destra populista. Dopo la manifestazione di Roma è ancora più chiaro che il nostro popolo ci chiede unità. Dobbiamo quindi essere uniti e responsabili, per sostenere con lealtà, in questa fase, il lavoro portato avanti da Maurizio Martina, in vista del Forum che si terrà a Milano nei prossimi giorni. Appuntamento che servirà a definire la piattaforma culturale e programmatica dell'alternativa».

L'OBIETTIVO DI UN CONGRESSO UNITARIO

Un altro passaggio significativo dell'appello riguarda la necessità di ridurre il numero dei possibili candidati: «Non possiamo affrontare questa fase con una contrapposizione personalistica, né con una miriade di candidati e auto-candidature che ci farebbero frantumare. Nel suo percorso Marco ha sempre dimostrato forza, autorevolezza e grande capacità unitaria all'interno della sinistra e del campo democratico, fuori da schemi precostituiti. Inoltre abbiamo bisogno di rendere i territori protagonisti della ripartenza. Dal riformismo concreto delle città può nascere l'alternativa e Marco è stato un riferimento per tanti sindaci italiani. Per questo crediamo che la sua candidatura possa essere una base di partenza per un congresso del Pd con una forte tensione unitaria e per un rilancio e un rafforzamento vero del centrosinistra».