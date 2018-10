Nuovi giudizi di Bruxelles su Italia e Def

«La situazione è molto fragile». E «nessuno vuole una situazione di instabilità sui mercati che sarebbe molto negativa per gli italiani e per gli altri Paesi europei che potrebbero soffrire del contagio». Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen commentando il rapporto dell'European Fiscal Board che mercoledì aveva criticato l'eccessiva flessibilità concessa all'Italia. «L'interesse della Commissione Ue è di avere un risultato che sia credibile e cercare di convincere il governo italiano ad assumersi le sue responsabilità», ha ribadito Katainen, per questo «stiamo aspettando che arrivino entro il 15 ottobre le cifre esatte e allora analizzeremo se il bilancio è in linea con gli impegni presi dall'Italia» (leggi anche: Luigi Di Maio ha risposto alla Commissione Ue sul Def). Mercoledì l'European Fiscal Board aveva concluso il suo report annotando come «La Commissione europea» fosse «stata troppo generosa» con il nostro Paese. Secondo il gruppo di esperti economici indipendenti che, su mandato dell'Ecofin, esamina ogni anno come la Commissione ha attuato il Patto di Stabilità, l'Italia non è mai finita sotto procedura per debito perché ha beneficiato di una «generosa lettura» dell'indicatore del saldo strutturale, della possibilità di «portarsi dietro la flessibilità» ottenuta l'anno precedente, e di una quantificazione dei costi legati ai migranti «non in linea con le pratiche del passato».

MOSCOVICI: «IL PROBLEMA DELL'ITALIA È LA PRODUTTIVITÀ»

Più morbido di Katainen il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici. «Stiamo aspettando la manovra per la prossima settimana», ha dichiarato, «poi la valuteremo con le regole comuni: non è interesse o volontà della Commissione un conflitto con l'Italia e non è nell'interesse dell'Italia una manovra nella quale manca un significativo calo del debito perché poi chi paga il conto?». Se l'Italia non cambierà gli obiettivi di bilancio, ha messo però in guardia Moscovici, «probabilmente avremo uno scambio di lettere con il governo e poi vedremo, per ora non rinvigoriamo il fuoco» perché, ha ribadito il commissario, «non è nell'interesse della zona euro avere una crisi con l'Italia e la Commissione certamente non è nell'umore di crearne una». Se il governo vuole agire «contro la povertà o per l'inclusione sociale può farlo, attuando delle scelte. Ma il problema dell'Italia è un altro: è aumentare la produttività, troppo debole da decenni, ed è per questo che la crescita italiana è troppo lenta», ha spiegato. Moscovici riguardo agli attacchi dell'esecutivo ha poi tagliato corto: «Non rispondo alle provocazioni ma proseguo il dialogo, perché amo l'Italia, chiunque sia al governo, perché credo che gli italiani meritino un governo che li rafforzi nella zona euro».