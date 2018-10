La nota di aggiornamento al Def alla prova del Senato

ESTENSIONE DELLA CEDOLARE SECCA AGLI AFFITTI COMMERCIALI

Con la prossima manovra, o comunque «con ulteriori provvedimenti di carattere economico-finanziario», scrive la maggioranza giallo-verde, va estesa «la cedolare secca agli affitti commerciali, a partire dai cosiddetti 'esercizi di vicinato' ».

REGIME SPECIALE PER LE NUOVE PARTITE IVA E LE START UP

Si chiede anche «un regime speciale per le nuove partite Iva e per le start up innovative promosse dai giovani under 35» e un piano per il made in Italy fermo restando il rifinanziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi, oltre alla previsione di una «riduzione del carico fiscale per quelle piccole e medie imprese che non potranno optare per il nuovo regime forfettario ampliato». Tra gli impegni anche quello di «prevedere nella prossima legge di bilancio disposizioni volte a diminuire gli oneri burocratici che ostacolano la libera iniziativa imprenditoriale».

CONTINUA IL PERCORSO DI AUTONOMIA DI LOMBARDIA E VENETO

La maggioranza insiste nella piena attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, continuando il percorso che dà seguito al referendum di di Lombardia e Veneto.

ALBERTO BAGNAI: NESSUNA PATRIMONIALE

A scongiurare l'introduzione di una patrimoniale è stato il presidente della commissione Finanze della Senato Alberto Bagnai. «Si paventa da parte di alcuni avversari politici una patrimoniale che sarebbe proposta da questo governo», ha spiegato a margine dei lavori d'Aula. «Questo è assolutamente fuori dal nostro programma politico: la Lega è del tutto contraria alla patrimoniale». La patrimoniale, ha aggiunto Bagnai, «è nel dna di un certo tipo di sinistra che ha questo atteggiamento punitivo verso i cosiddetti ricchi». Secondo il parlamentare leghista ci si deve chiedere chi siano oggi i ricchi. «Oggi», ha detto, «quelli che a sinistra vengono chiamati ricchi sono in realtà la classe media che viene aggredita in particolare sul suo patrimonio immobiliare. Il nostro principio», ha concluso, «è che si tassa con equità il reddito, possibilmente alleggerendo il carico fiscale se la crescita lo consentirà, e semplificando la burocrazia, ma non si tassano i patrimoni e i risparmi che sono il frutto della accumulazione dei redditi».