In Spagna patto tra socialisti e Podemos: salario minimo a 900 euro

Un patto sulla legge più importante: quella di bilancio. L'alleanza inedita tra i socialisti al governo in Spagna e Podemos, il partito di sinistra degli indignados tacciato per molto tempo di populismo, non è ancora una realtà elettorale, ma poggia sulle fondamenta più solide: il programma economico, su cui il leader Pablo Iglesias e il premier Pedro Sanchez hanno siglato ufficialmente l'intesa l'11 ottobre. Cinquanta pagine di riforme e di impulso alla spesa, incluso l'innalzamento del salario minimo dagli attuali 736 euro a 900. La ministra delle Finanze, Maria Jesús Montero, dal canto suo ha assicurato che le nuove entrate dovrebbero coprire l'aumento della spesa. E in particolare i due partiti hanno calcolato di incassare 5,6 miliardi dalla riforma fiscale anche se i calcoli non sono dettagliati nell'accordo, mentre le misure dell'intesa sono quantificate in 5,1 miliardi. Il pacchetto, ha spiegato il quotidiano El Pais, sarebbe compensato oltre che da un aumento delle imposte alle imprese ma in parte anche pagato in deficit e per questo l'esecutivo di Madrid deve ricevere il via libera dalla Commissione europea. Entro il 15 ottobre, infatti, la Spagna come l'Italia deve inviare a Bruxelles la bozza della legge di bilancio prima di presentarla in parlamento per l'approvazione. In Spagna l'innalzamento del salario minimo dagli attuali 735,9 euro 850 euro entro il 2020 era stato già negoziato tra Il Partido popular e i sindacati.