Salvini vuole imporre la chiusura entro le 21 dei negozietti etnici

Salvini, tuttavia, non ha chiarito come intende intervenire discriminando i locali a seconda dell'etnia dei proprietari, e nemmeno se si riferisce alla vendita al dettaglio o a ristoranti e tavole calde. Alcuni numeri di Unioncamere permettono però di perimetrare la platea potenzialmente interessata dall'intervento annunciato dal governo. In Italia le imprese costituite da cittadini stranieri sono 590 mila, pari al 9,6% di tutte le imprese registrate sul territorio nazionale, con una crescita anno su anno del 3,4%, cinque volte la media nazionale (più 0,75%). In particolare, le imprese attive nel commercio al dettaglio gestite da stranieri sono 162 mila, il 19% di tutte le aziende del settore. Nei servizi di ristorazione, le attività gestite dagli stranieri sono 43 mila, l'11% del totale. Per quanto riguarda la nazionalità degli imprenditori stranieri, la più presente è quella marocchina (68.259 imprese). Seguita da Cina (52.075) e Romania (49.317).