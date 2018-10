I Verdi tedeschi modello per le sinistre europee

Il crollo della Csu e la débacle della Spd in Baviera campeggeranno di sicuro sui giornali di lunedì 15 ottobre dopo elezioni regionali che segneranno una svolta epocale in tutto l’assetto politico della Germania. Lo scossone sul governo di Angela Merkel sarà radicale così come enorme sarà il trauma della Csu che perderà per la prima volta la maggioranza assoluta dei seggi nel land e col 33% (-15% rispetto alle ultime elezioni regionali) dei consensi pronosticati oggi dai sondaggi, non potrà sicuramente più governare in splendida solitudine il parlamento regionale come ha fatto ininterrottamente dal 1948 a oggi. Avrà anche un grande rilievo l’affermazione della estrema destra xenofoba della Afd quotata negli ultimi sondaggi al 10% (quindi sotto il 12,64% nazionale delle politiche del 2017).