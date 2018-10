Cosa ha detto Conte su manovra e Alitalia

Poco importano le critiche, l'esecutivo è convinto del compromesso trovato sulla legge di bilancio e il primo ministro Giuseppe Conte, da Addis Abeba ha ribadito la volontà di proseguire nel percorso tracciato: «La manovra è stata elaborata, meditata e studiata», nel percorso in Parlamento «potremmo valutare qualche intervento ma è stata costruita in termini integrali e pensare di modificare qualcosa di significativo lo escluderei». Poi il primo ministro ha affrontato il tema spinoso di Alitalia: «Il dossier è nelle mani del ministro Di Maio, ci siamo aggiornati, dobbiamo assolutamente fornire una soluzione e fare sistema, creare sinergie con le Ferrovie dello Stato perché il trasporto aereo e quello ferroviario non possono essere sganciati, abbiamo allo studio una newco e confidiamo a breve di realizzarla». «Oggi la competitività dell'impresa turistica è affidata alla possibilità di raggiungere le mete a costi accessibili e orari intelligenti. L'ingresso di Ferrovie» in Alitalia, «in questo senso, permetterebbe ad esempio di lavorare al biglietto unico treno-aereo: un turista, quando arriva in Italia, potrebbe spostarsi in tutto il Paese», ha dichiarato in una nota Conte. «L'Italia», ha aggiunto, «è un'industria straordinaria per il turismo e per valorizzarla vogliamo rendere efficiente e attrattivo il sistema di trasporto».