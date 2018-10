Chi sono i garanti del sistema contro la manovra

L’opposizione alla manovra che sta per essere varata dal governo giallo-verde si può fare in tanti modi. Si possono deridere sguaiatamente Matteo Salvini e Luigi Di Maio sui social network, si può scaldare la poltrona nei talk show in tivù o alzare la voce in radio, si possono occupare le pagine patinate dei tabloid di costume o fare concorrenza a Giacobbo e Angela con i documentari sui Gigli ormai sfioriti. Oppure si può "aggiustare" la direzione presa dalla politica che sta al governo ricordando anche a quest’ultima chi tiene in mano i cordoni della borsa. Intesa non come mercato dove si fanno i conti tutti i giorni con l’altalena dello spread, ma come portafoglio dell’economia reale. La prima regola di questo "fight club" è capire in una trattativa quello che vogliono gli altri alzando però lo scudo contro le aggressioni ostili. Riportare sulla terra dal "pianeta propaganda" cinque stelle e leghisti facendo loro capire chi sono i veri poteri forti ma senza dirette invasioni di campo. Anzi, mediando e mettendosi a disposizione per risolvere i problemi riattivando i circuiti quando la politica li manda il tilt.