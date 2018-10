Se i soli a concepire un'alternativa al governo sono M5s e Lega

A Napoli la chiamano la «miglioria della morte», espressione che designa l’illusoria ripresa di un lungo degente subito prima dell’evento letale. Chissà perché il motto partenopeo mi ronza in testa osservando i sondaggi di giornata che donano un punticino di ripresa alle opposizioni a diretto scapito dei colossi governativi. Non voglio offendere nessuno ma trovo illusorio cullarsi con questi dati: governare è mestiere difficile, e do per scontato che la salute elettorale di Lega e cinque stelle non durerà in eterno. Il tema però rimane un altro: quale è l’alternativa? Finché non si profilerà un’alternativa elettorale, nemmeno i sondaggi saranno interessanti.