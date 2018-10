Toninelli e gli errori sulla sicurezza delle autostrade A24 e A25

Ciò che Fabris non dice, mordendosi la lingua, è che però in quella stessa riunione è emerso l’errore commesso in sede di scrittura definitiva del decreto Genova - doveva essere prevista la rimodulazione di fondi altrimenti previsti per il 2021, e qualcuno se ne è dimenticato… – di fronte al quale uno dei direttori generali del Mit, Vincenzo Cinelli, pur avendo la copertura del suo ministro, si è rifiutato di porre rimedio, attaccandosi a cavilli burocratici. Dopo il disastro del Ponte Morandi – lui è tra gli indagati – Cinelli aveva scritto alla concessionaria per intimarle di prendersi la responsabilità di chiudere l’autostrada se proprio la riteneva in pericolo, rovesciando così l’onere di decisioni che non possono che essere ad appannaggio di autorità pubbliche.

GLI AUTOMOBILISTI PRATICANO LA MESSA IN SICUREZZA FAI DA TE

Il risultato è che, a distanza di nove anni dal sisma de L’Aquila e dopo tutte le altre scosse di terremoto che si sono succedute nelle zone servite dalla A24 e A25, la burocrazia ottusa si rifiuta di emanare i decreti di approvazione dei lavori di messa in sicurezza, pur se già approvati in sede tecnica dal Provveditorato competente, con la conseguenza che ora Toninelli dovrà trovare un altro modo per erogare quei 192 milioni sui quali il suo predecessore, Graziano Delrio, aveva colpevolmente cincischiato. Con la conseguenza di tempi più lunghi per l’inizio dei lavori, pur se nella zona il rischio sismico non aspetta le lungaggini della burocrazia. Intanto, per la comprensibile preoccupazione dell’utenza, il traffico sull’autostrada è diminuito del 7% negli ultimi sette giorni. Evidentemente gli automobilisti praticano la messa in sicurezza fai da te.