Claudio Borghi e Alberto Bagnai blindano la manovra

BAGNAI: «MEGLIO PAGARE LE SANZIONI CHE PERDERE il 4% DI PIL»

In caso di boccciatura da parte dell'Ue, Bagnai non pare fasciarsi la testa (leggi anche: Cosa rischia l'Italia sde Bruxelles boccia la manovra). «Se infrazione sarà, sarà infrazione», ha ribadito, «e se le regole continueranno a essere quelle pagheremo la multa: ma è meglio pagare uno 0,2% o 0,5% di Pil di multa, o perdere il 4% in un anno solo perché fai una cosa assurda?». Per Bagnai dunque «è meglio pagare un ottavo di quello che comunque paghi se dai retta a quelli che pensano di sapere come stanno le cose, e in realtà sanno solo come farsi i fatti loro alla faccia nostra». Il senatore leghista ha anche ricordato che «alla luce delle attuali regole europee questa manovra non rispetta alcuni requisiti, e quindi è perfettamente probabile che si apra una procedura di infrazione. Non sarebbe la prima volta: ci sono Paesi che hanno più procedure di infrazione aperte di noi, ci sono Paesi che violano altri parametri. Faremo un timido e rispettoso richiamo al fatto che forse vorremmo avere parità di trattamento. Dopodiché, se infrazione sarà, sarà infrazione».

«ANGELA MARKEL? POLITICAMENTE È FINITA»

Una stoccata poi ad Angela Merkel, alla vigilia del delicato voto in Baviera. «Ormai è politicamente finita», ha detto Bagnai: «avrebbe fatto meglio, ed è una lezione che speriamo di imparare ove mai dovesse servire a noi, ad andarsene al momento giusto, che era dopo aver preso atto del risultato delle precedenti elezioni politiche». Insomma secondo l'economista l'aria sta cambiando, in tutta Europa. «Il panorama politico cambierà moltissimo», ha ribadito parlando delle prossime consultazioni europee di maggio 2019. Un grande successo delle forze sovraniste, ha però ammesso, «è anche difficile da gestire perché bisogna creare una classe dirigente, perché bisogna stringere nuove alleanze, ma siamo ben lontani dalla situazione delle precedenti Europee, dove per trovare i sette partiti nazionali che occorrono per fare gruppo ci volle del bello e del buono. Qui siamo in abbondanza di offerta, quindi per esempio questo è un problema che non ci sarà».