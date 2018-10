Esonerare i disabili dalle preselezioni dei concorsi è "buonista"

C’è una bella differenza, a mio parere, tra normare il diritto ad avvalersi di ausili e/o tempi supplementari e consentire per legge il diritto all’esonero. L’essere disabili di per sé, escludendo i casi in cui vi siano compromissioni a livello cognitivo, non influisce mica sulle prestazioni intellettive né costituisce una valida ragione per evitare l’esame. Perché prevedere l’esonero se è possibile sostenere la prova in tempi e modi accessibili a tutti?

AVREI FATTO LE PRESELEZIONI CONOSCENDO LA NORMA?

La mia non è una critica ai candidati che si sono avvalsi di questa disposizione: hanno agito nel rispetto della legge, com’era loro diritto fare. Io ho sempre sostenuto le preselezioni, essendo ignara del fatto che avrei potuto anche “saltarle a pié pari”. Mi piacerebbe poter dire che mi sarei comportata allo stesso modo pure se avessi conosciuto questi articoli di legge a menadito, ma onestamente non me la sento di dichiarare un’affermazione simile. Ve lo rivelerò in occasione del prossimo concorso a cui mi iscriverò.

LEGGE LEGATA A UN CONTESTO SOCIO-CULTURALE SORPASSATO

Affrontare la preselezione o chiedere di esserne esonerati sono entrambe scelte legittime in quanto previste dal nostro ordinamento giuridico. Penso però che questa sia l’ennesima riprova del fatto che sia urgente riprendere in mano la 104 (e le disposizioni più recenti che si rifanno a essa), che è stata una buona legge e lo è ancora sotto certi aspetti. Ma è anche figlia del suo tempo e di un contesto socio-culturale che per fortuna si è un po' evoluto, pur essendoci ancora ampi margini per migliorare.