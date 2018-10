Scontro in Forza Italia tra i filo Lega di Toti e gli ortodossi

«Non capisco quale sia la posizione politica di Toti», ha ribattuto Mariastella Gelmini, capogruppo Fi alla Camera. «Prima ha proposto il partito unico con Salvini, adesso sembra voler fare un'aggregazione con La Russa, con Meloni e forse con Fitto. Mi sembra che sia ovunque tranne che dov'è Forza Italia». Ci va giù pesante la deputata Renata Polverini: «Delegittimare la classe dirigente prima delle elezioni in Trentino è un atto di sabotaggio. Purtroppo Toti è com Al Capone sempre "altrove" quando si combattono le battaglie per affermare il ruolo di Forza Italia sul territorio».

LA SCOMUNICA DELLA CORRENTE FORZA SALVINI

Il dissidio interno a FI si è acceso giorni fa con la scomunica della corrente Forza Salvini, che ora torna a farsi sentire chiedendo al partito di votare la manovra economica del governo, magari con qualche correzione. L'avvocato Pietro Spizzirri, vice-coordinatore nazionale dei club di Forza Italia, promotore della ribellione e per questo espulso dal partito, afferma che «il «golpe vergonoso lo stanno cercando di organizzare i dirigenti forzisti. Ma non gli riuscirà. Perché questo ruolo ce l'hanno solo dentro i palazzi fumosi mentre all'esterno, fra la gente, anche fra la nostra gente, non contano oramai più nulla». Uno scontro che rischia di indebolire l'azione di opposizione al governo da parte di Fi, già limitata dal tentativo di contrastare soprattutto la componente M5s dell'esecutivo (come spiegava Gianfranco Rotondi nel suo ultimo editoriale su Lettera43.it).