José De Falco sulla regolarizzazione degli assistenti parlamentari

DOMANDA. Quindi non è cambiato nulla...

RISPOSTA. Questa scelta lascia in piedi tutte le criticità osservate fino a oggi. I deputati indifferenti ai diritti dei collaboratori, quale disciplina crede che adotteranno?

Cosa chiede L'Aicp?

Chiediamo nulla più e nulla meno di quanto si fa nei principali parlamenti europei: fermo restando il rapporto fiduciario col parlamentare e il tempo determinato, il contratto deve essere fatto direttamente dalla istituzione parlamentare. Il deputato deve avere un fondo dedicato ai collaboratori, per cui indica all’istituzione chi assumere. Le risorse non devono essere date al deputato a prescindere. Chi ritiene di non aver bisogno di collaboratori non accede a quelle risorse. Chi esercita il proprio mandato avvalendosi di validi aiuti ne beneficerà. Chi s’industria per risparmiare per sé risorse, che per metà non vanno neanche rendicontate, rimarrà a bocca asciutta.

Il M5s si era schierato con voi.

Quando fummo ospitati in diretta da Lucia Annunziata, prima di noi Alessandro Di Battista dichiarò davanti alle telecamere, a domanda diretta della conduttrice, che il M5s era assolutamente d'accordo che i collaboratori fossero pagati dall'amministrazione. Ma a oggi ancora non si è visto niente. Confidiamo nella sensibilità del presidente Roberto Fico, ma il trascorrere del tempo e i paletti approvati nell’ultimo bilancio interno stanno incrinando la fiducia riposta.

Quale è la soluzione a questo stallo?

La soluzione è un confronto diretto con l’Amministrazione parlamentare, partendo da fatti e numeri che loro hanno da sempre sulla realtà dei collaboratori parlamentari: parlo di numero di contratti, fattispecie contrattuali, retribuzioni medie. Dati alla mano, senza inventarsi nulla, si potrebbe ragionare di regole e risorse in uso presso gli altri parlamenti. Al momento viviamo la scelta tutta italica per cui la voce di spesa per il pagamento dei collaboratori si trova assieme a quella per la cancelleria e alle spese per i convegni. Le risorse che la Camera ha a disposizione, in virtù dei risparmi che sono stati fatti in questi anni grazie alla razionalizzazione delle spese, dovrebbero essere investite per il miglioramento delle funzionalità del mandato dell'onorevole. Ciò significa maggior dignità e tutele sul lavoro per i collaboratori, e venir pagati direttamente dal parlamento.