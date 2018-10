Sulla Manovra è braccio di ferro M5s e Lega per la pace fiscale

SIRI LANCIA LA PACE FISCALE A TRE SCAGLIONI

Il lavoro al Mef sta andando avanti, ma il silenzio lascia intuire un probabile stallo nella messa a punto del decreto e probabilmente anche del Dbp. L'unico a intervenire è stato Armando Siri, tra i più decisi fautori della pace con il fisco. Il sottosegretario ai Trasporti ha ribadito la linea del "saldo e stralcio", rispetto alla quale la Lega non ha intenzione di fare passi indietro, e ha rilanciato la sua idea di tre scaglioni per il pagamento dei debiti - al 6%, al 10% e al 25% - a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente. Adusufruire dello sconto non saranno gli evasori ma solo coloro che sono in regola con le dichiarazioni dei redditi ma che «per difficoltà economiche non hanno le risorse per pagare». A questi contribuenti, ha assicurato, il Movimento 5 stelle vorrà certamente «dare una mano». Il problema non è dunque politico, ma tecnico, ha puntualizzato, svelando un nodo fondamentale. «Qualcuno dei tecnici dice che il saldo e stralcio crea un buco nel bilancio dello Stato, ma la si sta facendo più complicata di quella che è».

IL NODO DELLE COPERTURE

Eppure il problema incassi esiste, così come esiste la differenza di vedute tra Lega e 5s sulla portata della misura. La posizione di partenza del Movimento è quella di escludere dai pagamenti solo interessi e sanzioni, limitando la misura esclusivamente a chi è in regola con le dichiarazioni, la Lega punta invece a uno sconto consistente anche sull'ammontare del debito e non disdegna l'idea di rispolverare la dichiarazione integrativa di tremontiana memoria, allargando quindi la platea dei destinatari. Il nodo è sicuramente politico ma dal punto di vista finanziario è addirittura duplice: assicurando alle casse dello Stato tutto l'ammontare del debito gli incassi potrebbero essere potenzialmente alti, ma l'operazione potrebbe avere scarso appeal, rivelandosi un flop; facendo invece pagare solo una percentuale sull'importo dovuto, i contribuenti sarebbero più invogliati ad aderire ma il gettito sarebbe comunque non sufficiente a far quadrare i conti della manovra. Sul piatto ci sono reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni, quotate 16 miliardi, da raggiungere con tagli di spesa, ma anche con maggiori entrate, che la pace fiscale potrebbe non assicurare. Anche per questo l'idea di far slittare entrambe le misure ad aprile sembra ormai una conditio sine qua non. Solo arginando l'applicazione a un periodo dell'anno più limitato si potrà infatti rientrare negli obiettivi, già considerati eccessivi dalla comunità internazionale, del deficit al 2,4%. Sulle pensioni, a salire è anche l'ipotesi di tre finestre per il pensionamento a quota 100 (una ogni 4 mesi), con la prima da aprire appunto il primo aprile.

TRIA ANCORA STRETTO TRA DI MAIO E SALVINI

A soffrire di questo braccio di ferro è il ministro dell'Economia Giovanni Tria che, nel tentativo di trovare una quadra, viene descritto da chi lo ha sentito come «esasperato, amareggiato, non sereno». «Ce n'è una ogni giorno, così non si può andare avanti», avrebbe detto in sostanza il titolare del Tesoro. Come se non bastasse, si è apeerto un nuovo fronte su Alitalia, con Salvini che anche sabato è tornato alla carica, assicurando che «un Paese che può avere tanto dal turismo non possa perdere una compagnia di volo, regalata al primo straniero che passa». Un nuovo scavalcamento del ruolo del Tesoro, già costretto a ingoiare, senza reagire con una plateale presa di distanza, il rospo del rapporto deficit-Pil al 2,4%: probabilmente - si ragiona in ambienti parlamentari - anche per la moral suasion del Quirinale (leggi anche: chi sono i garanti del sistema).