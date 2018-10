I risultati delle elezioni del Landtag in Baviera

I cittadini della Baviera sono stati chiamati, domenica 14 ottobre 2018, per rinnovare il Landtag, ovvero il Parlmanento locale. Queste elzioni, a cadenza quinquiennale, potrebbero stravolgere gli equilibri politici di un Lander fondamentali per la Germania. Da sempre feudo della Csu (Christlich-Soziale Union, l’Unione cristiano sociale), il partito - molto vicino al Cdu di Angela Merkel - sta attraversando una forte crisi, la più grave dal monopolio governativo instaurado a partire dal dopoguerra a oggi. Uscito dalle elezioni del 2013 con quasi il 48% dei voti, ha subito un netto ridimensionamento nei sondaggi che lo vedevano al 33% incalzato dall'Alternative für Deutscheland e dai Verdi. (leggi anche: In Germania la volata dei Verdi non dà un governo alla Baviera)