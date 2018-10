Gli scenari in Germania dopo il crollo della Csu in Baviera

L'atteso (e prevedibile) terremoto in Baviera è arrivato. Il voto di domenica 14 ottobre ha infatti sancito il crollo della Csu al 37,3% che ha così perso la maggioranza assoluta in parlamento guadagnata nel 2013 con il 47% delle preferenze. E se la Germania deve fare i conti con la profonda crisi identitaria della Christlich-Soziale Union, dall'altra guarda con stupore all'ascesa dei Verdi, diventati la seconda forza del Land. Al contrario è da definirsi quasi drammatico il tonfo per i socialdemocratici, spodestati dagli ecologisti. Cresce il sentimento sovranista incarnato dall'Alternative fuer Deutschland, capace sì di conquistarsi un posto in Parlamento ma con risultati ben al di sotto delle aspettative.

La Csu valuta una coalizione con i Verdi

Con questi scenario politico la Csu per governare in Parlamento è obbligata a formare una coalizione. Del resto Markus Soeder, candidato presidente della Christlich-Soziale Union, oltre ad aver rivendicato il diritto a governare, ha aperto al dialogo con gli altri partiti. Tutti tranne l'Afd, troppo lontano dai valori europeisti interne all'Unione cristiano-sociale. Stando alle proiezioni il nuovo governo potrebbe nascere dall'alleanza tra la Csu e i Verdi, ovvero la prima e seconda forza politica del Land. Da non sottovalutare anche l'inserimento dei Freie Waehler di Hubert Heiwanger pronti a una coalizione di larghe intese.