Cosa ha detto Giuseppe Conte alla scuola politica della Lega

È un Giuseppe Conte a tutto tondo quello che alla scuola di formazione politica della Lega a Milano ha parlato dell'attuale governo e degli scenari futuri per l'Italia. «Destra e sinistra sono categorie politiche secondo me un po’ superate», ha spiegato venendo accolto da una standing ovation da parte degli studenti. Per poi aggiungere: «Io sono populista. Il populismo significa dedicarsi a tempo pieno a questa responsabilità stando vicino ai bisogni della gente, non lasciandosi abbindolare da vanità e dall’arroganza». Una concezione che ricalca alla perfezione l'idea attuale del concepire la politica lungo lo Stivale: «C’è stato un percorso di progressiva erosione nel confronto della classe dirigente del passato. Ne paghiamo le conseguenze, come l’astensionisimo e la voglia di cambiare. Una delle ragioni del nostro successo è stato il prospettare un nuovo modo di fare politica e stare vicini ai desideri della gente».

Il reddito di cittadinanza inteso come sviluppo sociale

L'occasione è servita anche per chiarire alcuni punti sul reddito di cittadinanza che «può essere percepito con qualche preoccupazione, come una sorta di sussidio assistenziale a chi sta a casa. Anche se, sono convinto, chi sta a casa vuole un lavoro e lavorare. Questo strumento, che può apparire a non alta redditività, deve essere inteso in prospettiva di uno sviluppo sociale, affinché si crei un meccanismo di qualificazione delle persone che hanno perso la propria occupazione e per quelle che non la hanno. Intesa in questi termini sarà una riforma essenziale per la crescita, la misura dipende da come la realizzeremo, da questo saremo giudicati».

Per conte la Manovra serve all'Italia per cambiar marcia

Secondo il presidente del Consiglio, sulla manovra economica, a partire dalla pace fiscale, «dobbiamo trovare assolutamente» un punto di equilibrio, «altrimenti poi non potremmo definire e deliberare provvedimenti importanti, sia per quanto riguarda il decreto fiscale sia il disegno di legge sul bilancio», ha spiegato questa volta a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega. «Stiamo lavorando e questa sera ci sarà un pre-Consiglio con i ministri a Roma». Del resto, come ha spiegato lo stesso Conte, diversi aspetti restano ancora da definire. Nella giornata di lunedì 15 ottobre è così atteso un vertice prima della riunione del Consiglio dei ministri per chiudere l'intesa politica che consenta così al Cdm di approvare l'intera Manovra.