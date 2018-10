Cosa ha detto Nicola Zingaretti a Piazza Grande

Paolo Gentiloni non dà un endorsement esplicito

Non si è schierato apertamente con Zingaretti, ma la presenza di Paolo Gentiloni a Piazza Grande è decisamente significativa. L'ex premier ha infatti voluto lanciare un messaggio chiato in vista delle primarie del Pd. «La nuova elite e il nuovo establishment si sono affacciati al balcone. Non so perché si siano affacciati, non c'è stata una vittoria politica o sportiva, forse hanno vinto l'eroica resistenza del ministro Tria», ha detto (leggi anche: Cosa ha detto Di Maio su Def, spread e uscita dall'euro). Per poi aggiungere: «Questa è una scena che rimarrà ben impressa nelle menti, perché mentre il nuovo establishment festeggia sul balcone in giro per l'Italia ci sono persone che si preoccupano per il mutuo, e le persone che speravano in un reddito capiscono che saranno deluse».

Matteo Renzi chiede unità

Direttamente da Firenze, Matteo Renzi ha lanciato un messaggio a Zingaretti e a chi era presente alla manifestazione romana: «Il problema di questo Paese non è il Pd ma un governo che rischia di far andare a sbattere l'Italia», L'ex segretario dei dem, considerato uno dei grandi sponsor di un altro possibile candidato alla guida del Partito Democratico, Marco Minniti, ha chiesto maggiore unità e coesione all'interno del partito: «Basta guerre interne».