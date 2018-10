La strategia di Salvini e Di Maio vista da Tucidide

Una delle regole fondamentali della strategia, da Tucidide in poi, dice che lo scontro frontale può sfondare solo se affrontato con realismo, circa le forze in campo, e con un piano ragionevole per il dopo. I sovranisti italiani, la Lega salviniana e il Movimento 5 stelle, più alleati sparsi e occasionali in nome del nazionalismo (Giorgia Meloni), sono andati invece allo scontro frontale con la Ue puntando troppo su un’ipotesi tutta ancora da verificare: lo sfondamento totale delle linee “nemiche” con il voto popolare di fine maggio 2019 per il rinnovo quinquennale del parlamento europeo. E non hanno una strategia alternativa nel caso lo scontro frontale fosse, per loro e per i loro alleati in tutta la Ue, non certo una sconfitta – prenderanno nel maggio prossimo assai più voti che nel 2013 – ma non quella strabiliante vittoria che, come fu per Napoleone ad Austerlitz nel dicembre 1805, riesce a cambiare per anni i rapporti di forza e umilia l’avversario. Se, insomma, alla fine a Bruxelles, pur con tutti gli aggiustamenti e i cambiamenti interni, continuasse a comandare il blocco che comanda adesso.

LE BORDATE E LE PERNACCHIE

Siamo invece a sentire Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al «vi caccerremo a pedate perché siete voi i nemici dell’Europa». Quindi, una super Austerlitz. La Commissione ha detto "no" alle linee-guida del Bilancio italiano 2019 e la risposta di Salvini e Di Maio è stata sprezzante: siete fantasmi che camminano. Poi il progetto di Def ha incassato le bordate di no di Bankitalia, Ufficio parlamentare del Bilancio (Upb) , Corte dei Conti, Fmi e mercati, con il rating a quota 300 mentre quando le parole moderate del ministro dell'Economia Giovanni Tria erano ancora credibili tendeva a quota 200. Al tutto si è aggiunta la ferma e giusta opposizione di Tito Boeri, presidente Inps, allo svuotamento della riforma pensionistica legata al nome di Elsa Fornero, e che, dice, farebbe saltare i conti pensionistici. Per tutti, pernacchie di Salvini e Di Maio.