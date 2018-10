Toni Negri e l'ateneo di Padova raccontati da Lazzaretto

Siamo negli ultimi giorni di febbraio del 1969, che sono davvero infuocati nell’ateneo. Padova è stata tra le prime città d’Italia in cui è esplosa la contestazione: a dicembre 1967 si occupano le facoltà di Fisica, Lettere, Filosofia, Magistero e Scienze Politiche. È di quel mese il primo scontro al Bo a motivo di un tentativo di occupazione. È un intervento a suo modo storico, perché l’università era stata fino ad allora off limits per le forze dell’ordine, le quali tradizionalmente restavano fuori dalle mura scolastiche e lasciavano che studenti e professori se la sbrigassero tra loro, in nome dell’autonomia accademica. Ma quando l’autoregolamentazione non funzionò più e si rischiò l’ospedale o il morto, la polizia ruppe la tradizione e riportò la calma. Gli animi degli studenti in quegli anni si scaldano facilmente, perché l’università scoppia: in 15 anni gli iscritti sono passati dai 5 mila degli Anni 40 ai 10 mila degli Anni 50 fino ai 30 mila dei 60. L’ateneo ha 160 professori ordinari e 2 mila assistenti volontari. Il precariato non è una condizione solo di oggi. Nasce l’associazione dei docenti subalterni, che ottiene subito un largo successo. Va ricordato, inoltre, che Padova negli Anni 60 è una città politicamente in fermento: già nel 1964 la prefettura seguiva le attività di Franco Freda e, sull’altro versante, dei gruppi maoisti.

QUANDO NEGRI VENNE SALVATO DALLA POLIZIA

Quegli ultimi giorni di febbraio 1969 sono roventi. E Negri è uno dei protagonisti principali. «Luigi Carraro», scrive Alba Lazzaretto, «stigmatizza il fatto che un professore di ruolo, dopo la chiusura del Bo disposta dal rettore, vi avesse fatto irruzione con altri facinorosi, avesse quasi scardinato un cancello e minacciato il personale di custodia». Parlava proprio di Toni Negri, che aveva tentato di far irruzione nel palazzo del Bo da un portoncino laterale. Carraro, preside di Giurisprudenza e senatore democristiano, propone un provvedimento disciplinare per lui e per gli altri, rimasti sconosciuti. Così il Senato accademico decide far acclarare l’incidente provocato il 28 febbraio al Bo dal professor Negri. Pochi giorni dopo, il 3 marzo, a poca distanza dal Bo, davanti alla facoltà di Lettere e Filosofia, Negri era stato assalito da studenti anti-contestatori e sottratto a forza dalle mani degli stessi con l’aiuto della polizia: «Al rientro del corteo al Liviano», riferisce al Senato accademico il rettore Opocher, «il prof. Negri è stato malmenato. La polizia lo ha sottratto agli aggressori; egli ha subito delle lividure».