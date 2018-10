Le reazioni della politica italiana dopo il voto in Baviera

La Lega festeggia la sconfitta della Csu

«Dalle elezioni in Baviera arriva un terremoto politico che avrà ripercussioni importanti non soltanto nella politica tedesca ma anche e soprattutto in Europa in vista delle elezioni Europee del maggio 2019. Il test elettorale della Baviera rappresenta un ottimo viatico per il fronte identitario e sovranista che stiamo costruendo». A dirlo in una nota è stato il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto, in una nota. «Le sberle elettorali prese dalla Csu, partito gemello della Cdu della Merkel, che registra il peggior risultato dal 1950, la caduta libera dei socialdemocratici, l'avanzata dei Verdi ma soprattutto l'exploit dei sovranisti della Afd che per la prima volta entrano con grandi numeri nel Parlamento bavarese, segnano la fine di un intero sistema politico», ha aggiunto. Bizzotto ha poi rimarcato come questa sconfitta delle «vecchie nomenklature e i partiti tradizionali» sia dovuta agli errori fatti su temi delicati come quelli dell'immigrazione di massa.

Matteo Salvini critico contro l'Unione europea

Non è mancato nemmeno il commento Matteo Salvini che in una nota ha spiegato come ad aver vinto in Baviera sia stato «il cambiamento e ha perso l'Unione europea, il vecchio sistema che malgoverna da sempre a Bruxelles». Il leader del carroccio ha poi aggiunto: «Sconfitta storica per democristiani e socialisti, mentre entrano in tanti, e per la prima volta nel Parlamento regionale, gli amici di Afd. Arrivederci Merkel, Schultz e Juncker»