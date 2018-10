Il voto in Baviera mette in crisi l'Europa

Come previsto dai sondaggi il voto in Baviera ha sgretolato la Csu piombata al 37,2% (-12,2%) il baricentro politico della regione - e quindi della intera Germania, in prospettiva - ha premiato con l’10,2% gli xenofobi di Alternative für Deutschland (non dissimili, per capirci, a CasaPound) e ha visto il peso della sinistra - anomalia tutta tedesca - non flettere solo grazie alla straordinaria capacità dei Grünen, i Verdi, saltati al 17,5% dal 7,6%, fagocitando la valanga di voti persi dalla Spd precipitata dal 20% al 9,6%.