Cos'è il Documento Programmatico di Bilancio

Il Documento Programmatico di Bilancio (Dpb) è stato istituito dall'Ue nel 2013 per monitorare e valutare le politiche di bilancio dei Paesi dell'area euro. Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione Europea e all'Eurogruppo un progetto di Dpb per l’anno successivo. Il documento si compone di una serie di tabelle che riportano: le previsioni macroeconomiche, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, ripartito per i rispettivi sottosettori; le proiezioni delle principali voci di entrata e di spesa delle amministrazioni pubbliche a politiche invariate; gli obiettivi di entrata e di spesa per le principali componenti del conto economico delle amministrazioni pubbliche; la descrizione e la quantificazione delle misure inserite nella manovra di bilancio; il livello del debito pubblico e le informazioni relative ai fattori che ne determinano l’evoluzione; informazioni pertinenti la spesa delle amministrazioni pubbliche relativa a istruzione, sanità e politiche attive per l’impiego.

IL GIUDIZIO DELL'UE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Entro il 30 novembre, la Commissione europea adotta, e presenta all’Eurogruppo, un parere sul Dpb in cui è valutata la conformità dei programmi di bilancio alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo, nonché la congruità della manovra rispetto agli obiettivi programmatici indicati dallo Stato membro. Il parere, per ogni singolo Paese e per l’area dell’euro nel suo complesso è reso pubblico, assicurando un alto grado di trasparenza. Nel caso in cui sia riscontrata un’inosservanza particolarmente grave degli obblighi assunti nel Patto di stabilità e crescita, al Paese potrà essere chiesto di rivedere il proprio documento programmatico di bilancio per tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.